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توقعات بيل غيتس عن نهاية جائحة فيروس كورونا

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بيل غيتس عن نهاية جائحة فيروس كورونا



وكالات/سما/

قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، إن عدد الوفيات بسبب كوفيد وكذلك معدلات الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا، يمكن أن تصل إلى متوسط ​​الإنفلونزا الموسمية بحلول منتصف العام المقبل.

 وشدد غيتس خلال ذلك، على أن تحقيق هذا الأمر مشروط بعدم ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة.

وأضاف الملياردير، في حديث له اليوم في "المنتدى الاقتصادي الجديد" في سنغافورة والجاري بشكل هجين بتنظيم وإشراف رجل الأعمال مايكل بلومبرغ، أنه وعلى خلفية تطور المناعة الطبيعية، وتصاعد عمليات التطعيم بلقاحات ضد هذا الفيروس، وظهور أدوية جديدة، "يجب أن ينخفض ​​معدل الوفيات وانتشار المرض بشكل حاد".


وتوقع أنه "في ظل عدم ظهور سلالات جديدة بحلول منتصف العام المقبل، قد تصل هذه الأرقام إلى حدود الأرقام الموسمية للإنفلونزا".

ودعا غيتس "المجتمع الدولي، للعمل بنشاط للقضاء على الإنفلونزا للحد من خطر ظهور الأوبئة الجديدة".

وأعرب عن أمله، في أن "يتمكن العالم من حل مشكلة  توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، في العام المقبل".

#بيل غيتس #جائحة كورونا #وباء كورونا #فيروس كورونا

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