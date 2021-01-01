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تير شتيجن يحسم قراره سريعا بشأن عرض نيوكاسل

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تير شتيجن يحسم قراره سريعا بشأن عرض نيوكاسل



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تلقي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، عرضا من نيوكاسل الإنجليزي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فريق المليونيرات نيوكاسل اقتحم السوق بقوة، وأي لاعب له قيمة كبيرة ارتبط اسمه بالفريق الإنجليزي".

وأضافت: "كان هذا هو الحال مع الحارس الألماني، الذي تلقى عرضا من النادي الإنجليزي".

وتابعت الصحيفة: "ولكن المفاجأة أن تير شتيجن لم يستمع إلى العرض من الأساس، حيث أنه يؤمن بأن النادي الإنجليزي لا يزال يفتقر إلى الهيكل الفني، كما أن وضعه لا يزال مقلقا في جدول ترتيب البريميرليج".

وسبق أن جدد تير شتيجن عقده مع برشلونة العام الماضي، حتى صيف 2025، بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

وانتقلت ملكية نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي، والذي يسعى بدوره لإدخال النادي بين كبار البريميرليج، من خلال التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل.

#تير شتيجن #نيوكاسل #برشلونة

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