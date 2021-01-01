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"المنتخب الوطني" يصل الدوحة استعدادا لكأس العرب

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنتخب الوطني" يصل الدوحة استعدادا لكأس العرب



الدوحة / سما /

وصلت بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني، إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2021".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في الثلاثين من الشهر الجاري, وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

ويلعب "الوطني" مجريات البطولة في المجموعة الثالثة, بجانب كل من المغرب (1 ديسمبر), والسعودية (4 ديسمبر), والأردن (7 ديسمبر).

يشار إلى أن بعثة منتخب فلسطين تضم 19 لاعبا محليا, بانتظار انضمام المحترفين في الأيام القليلة القادمة, حيث يبدأ الفريق معسكرا تدريبيا مكثفا في "الدوحة" لحين انطلاق المسابقة.

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