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4 أندية لنصف نهائي بطولة الشهيد ياسر عرفات (شاهد)

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أندية لنصف نهائي بطولة الشهيد ياسر عرفات (شاهد)



غزة / سما /

صعدت فرق شباب رفح وشباب خانيونس والصداقة والأهلي الفلسطيني للمربع الذهبي من بطولة الشهيد ياسر عرفات", لأندية النخبة في قطاع غزة.

وتفوق شباب رفح على نظيره خدمات رفح بصعوبة (1-0), في إياب دور الثمانية من المسابقة.

ويدين "الزعيم" بانتصاره الثمين إلى عبد الرحمن الحميدي الذي سجل هدف المباراة الوحيد (69).

وكان الفريق قد حسم الذهاب لمصلحته (2-0), ليواعد شباب خانيونس في نصف النهائي.

شباب خانيونس – اتحاد الشجاعية (1-0)

وحقق شباب خانيونس فوزا قاتلا على اتحاد الشجاعية (1-0).

وسجل هدف "النشامى" الوحيد محمد أبو موسى (91), ليخطف بطاقة المربع الذهبي, بعدما تعادل (1-1) ذهابا.

خدمات الشاطئ – الصداقة (0-1) (2-3)

وحسم الصداقة موقعة خدمات الشاطئ لمصلحته بركلات الترجيح (3-2), بعد فوزه في الوقت الأصلي (1-0).

ودوّن هدف المباراة الوحيد للصداقة يوسف سالم (43), لتتجه المجريات لركلات الترجيح, بعد انتهاء مباراة الذهاب للشاطئ (1-0).

وابتسمت ركلات الترجيح للصداقة على حساب الشاطئ (3-2), ليضرب موعدا مع الأهلي الفلسطيني في الدور القادم.

الأهلي – غزة الرياضي (0-0)

واحتكم الأهلي الفلسطيني للتعادل دون أهداف مع غزة الرياضي.

وبهذا التعادل وصل الأهلي لنصف النهائي, كونه فاز ذهابا (2-1).

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