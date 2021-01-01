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الصحة بغزة: حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: حالتي وفاة و118 إصابة جديدة بكورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم غجراء 901 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 180 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 186125 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1783 حالة، وإجمالي المتعافين 182715 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1627 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، من بينها 47 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 493542 شخص.

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