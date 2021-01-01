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وزير التنمية يدعو المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية لأطفال فلسطين

الخميس 18 نوفمبر 2021 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وجه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، دعوة لمؤسسات حقوق الإنسان، خاصة العاملة في قطاع الطفولة، بضرورة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين.

وندد مجدلاني في بيان صحفي اليوم الخميس، بجريمة إعدام قوات الاحتلال للطفل عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) من قرية العيسوية شرقي القدس، مؤكدا أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعدم إلزامه بالقوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للأطفال، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال قتلة أطفال فلسطين.

#وزير التنمية #الأطفال #الطفولة

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