وزير التنمية يدعو المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية لأطفال فلسطين

رام الله / سما /

وجه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، دعوة لمؤسسات حقوق الإنسان، خاصة العاملة في قطاع الطفولة، بضرورة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين.

وندد مجدلاني في بيان صحفي اليوم الخميس، بجريمة إعدام قوات الاحتلال للطفل عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) من قرية العيسوية شرقي القدس، مؤكدا أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعدم إلزامه بالقوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للأطفال، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على أن الوزارة ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال قتلة أطفال فلسطين.