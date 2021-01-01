رام الله / سما /

تصدر لقاء الرئيس محمود عباس مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، وتأكيده على أن استمرار الممارسات الإسرائيلية سيؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما أبرزت الصحف خبر استشهاد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب في القدس واعتقال والديه وشقيقه، وتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بعدة مناطق.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: استمرار الممارسات الإسرائيلية يؤدي للإسراع وبشكل خطير بتقويض حل الدولتين

- استشهاد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب في القدس واعتقال والديه وشقيقه

- الرئيس يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة من قادة ورؤساء العالم لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال

- توالي انخفاض درجات الحرارة وأمطار نهاية الأسبوع

- اجتماع المانحين يوصي بضرورة زيادة الدعم المالي للشعب الفلسطيني

- اتحاد الإذاعات العربية يتبنى توصيات الوزير عساف حول التصدي لقيود منصات الإعلام الرقمي على الرواية الفلسطينية

- 100 شخصية عالمية تدين قرار الاحتلال تصنيف منظمات إنسانية فلسطينية بـ"الإرهابية"

- محكمة الاحتلال تعقد اليوم جلسة جديدة للأسير علاء الأعرج

- مقاطعة دولية لمهرجان فني إسرائيلي في القدس المحتلة

* "الأيام":

- الرئيس خلال استقباله السفيرة غرينفيلد: استمرار الممارسات الإسرائيلية يؤدي للإسراع بتقويض حل الدولتين

- مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين في حادث سير جنوب طولكرم

- الاحتلال يعدم فتى في القدس بزعم قيامه بطعن شرطيين

- لليوم الثاني.. إصابة عشرات الطلاب في اللبن الشرقية والاحتلال يهدم ويشن حملة دهم واعتقال في مناطق عدة

- لجنة المانحين توصي بضرورة زيادة الدعم المالي للفلسطينيين

- مئات المنازل في القدس تواجه خطر الهدم ومحكمة تنظر اليوم بقضية 84 منزلا في سلوان

- الفصائل ترفع درجة التأهب تحسبا لعمل عسكري إسرائيلي مفاجئ في غزة

* "القدس"

- الرئيس: حل الدولتين في خطر وننتظر تطبيق المواقف الأمريكية.. ولا نقبل مطلقا بتصنيف 6 منظمات مدينة فلسطينية بالإرهاب

-3 وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

- لارتكابه جريمة حرب.. دعوى قضائية في المغرب بحق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق

- شهيد فتى في القدس وإصابات جنوب نابلس واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال بعدة مناطق

- اجتماع المانحين يوصي بزيادة الدعم المالي للسلطة وإزالة القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني

- نداء عاجل لوقف مجزرة اقتلاع أهالي سلوان ووادي ياصول والشيخ جراح من منازلهم

- المفتي محمد حسين لـ"القدس" لا يوجد صلاحية لأي محكمة في العالم للبت بوضع الأقصى

- "بتسليم" تكشف عبر فيديو عن تنكيل جنود الاحتلال بأطفال أمام ذويهم بالخليل