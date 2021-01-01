إعلام الأسرى: استشهاد الأسير سامي العمور ينم عن عقلية الاحتلال الإجرامية

رام الله/سما/

أكد الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ أن استشهاد الأسير المريض سامي العمور ينم عن عقلية إجرامية لدى الاحتلال بأذرعه المختلفة وعلى رأسها إدارة السجون.

وأوضح أن استشهاد الأسير الذي عانى من المرض طيلة سنوات في الأسر يأتي ضمن سياسة إجرامية يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج ضد الأسرى؛ حيث يحرمهم من حقهم البسيط في العلاج والذي كفلته القوانين الدولية كافة.

وأضاف بأن استشهاد الأسير العمور يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في السجون إلى227 شهيدا تعمد الاحتلال قتلهم البطيء، وماطل في تقديم العلاج لهم وخاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان وغيرها.

وتابع:" وجب أن تكون هناك صرخة جادة ووقفة تليق بتضحيات الأسرى وتحملهم لكل هذا الإهمال؛ كي ننقذ من تبقى من الأسرى المرضى ونوقف عداد الشهداء في صفوفهم بينما العالم في صمت مريب تجاه هذه الجرائم الصهيونية المستمرة بحق أسرانا".