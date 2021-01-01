اعلام اسرائيلي: مكالمة هاتفية مرتقبة بين بينيت وأردوغان

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية مختلفة، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيهاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويقدم له الشكر بعد تدخله للإفراج عن زوجين إسرائيليين اعتقلا في تركيا قبل 9 أيام.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت فإن الاتصال سيجري خلال الساعات المقبلة، كما هو متوقع، وأنها ستكون المحادثة الأولى بينهما. فيما قالت مسؤولة السفارة الإسرائيلية في تركيا إيريت ليليان، إن هناك إشارات تم تلقيها باهتمام الأتراك في تحسين العلاقات.



وأضافت: نعلم جيدًا أننا بحاجة إلى الوصول إلى نقطة تكون فيها العلاقة متينة بدرجة كافية، بحيث تكون أكثر واقعية في وقت الأزمات، وأن ذلك سيتم بخطوات مدروسة.

ووجّه بينيت، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لابيد، شكرهما إلى أردوغان بعد إطلاق سراح الإسرائيليين.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لموقع صحيفة يسرائيل هيوم، إن أردوغان تدخل بنفسه في القضية.

وبينما يعمل بينيت وحكومته على شكر أردوغان وأوصى وزراءه بذلك، هاجم أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف منهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، أردوغان وطالبوا بالتوقف عن شكره ودعوا الإسرائيليين لعدم السفر إلى هناك.

القدس