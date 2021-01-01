وفاة شاب بانفجار دراجة نارية قرب الرملة

الرملة/سما/

توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وذلك جراء انفجار دراجة نارية كان يقودها على شارع رقم 431، بمساره بالقرب من مدينة الرملة، فجر اليوم الخميس.

وجاءنا في وقت لاحق أن القتيل يدعى مصلح ترك من يافا.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء اشتعال النيران في دراجة نارية على شارع رقم 431، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر مصرع سائق الدراجة النارية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأظهرت المعلومات الأولية أن الدراجة النارية انفجرت عندما كانت تسافر على طريق رقم 431 بالقرب من بئر يعقوب، من الرملة إلى ريشون لتسيون.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية، إذ يتم التحقيق إذا ما تم تفجير الدراجة النارية بوضع عبوة ناسفة.