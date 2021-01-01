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الاحتلال ومستوطنوه يعرقلون المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية، في مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال تعمدت عرقلة وصول طلبة مدرسة اللبن - الساوية الثانوية، ومدرسة بنات اللبن الثانوية الواقعتين على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة وذويهم الذين حضروا إلى المكان لتأمين وصول أبنائهم إلى المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وقال رئيس مجلس بلدي اللبن يعقوب عويس ، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال مهاجمتهم للطلبة على أبواب المدارس.

وأضاف أن عددا من مواطني البلدة توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الشارع الرئيسي (رام الله، نابلس)، احتجاجا على اقتحام المستوطنين للبلدة، وعرقلتهم للمسيرة التعليمية، وتدور في هذه الأثناء مواجهات بينهم وبين الاحتلال ومستوطنيه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل ملاحقة طلبة المدرسة المذكورة، واعتقال العديد من طلبتها، وإصابة آخرين بالرصاص وبحالات اختناق.

#اللبن الشرقية #الاحتلال

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