المقاومة تطلق صواريخ تجريبية في إطار معركة الإعداد والتجهيز

غزة/سما/

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن المقاومة الفلسطينية نفذت تجربة صاروخية جديدة تجاه بحر قطاع غزة.

وبينت المصادر في تصريح صحفي" أن المقاومة أطلقت صاروخين تجريبيين، في إطار محاولة حركة حماس تحسين قدراتها الصاروخية وزيادة دقتها.

وفي وقت سابق قالت وسائل اعلام عبرية أن "حمـاس أطلقت خلال النصف ساعة الماضية صاروخين تجريبيين من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية

وتكرر المقاومة من تجاربها الصواريخ التجريبية بشكل دوري، في إطار معركة الإعداد والتجهيز واستعداداتها لأي مواجهة محتملة مع "إسرائيل"، عدا عن حملها نوعًا من الرسائل.

وتختلف الصواريخ من ناحية المسافة وقدرتها على التدمير، وهو ما يظهر من طبيعة الأصوات الناجمة عن إطلاقها.

ورصد الجيش الإسرائيلي العام الماضي إطلاق 160 صاروخًا تجريبيًا و360 صاروخًا مماثلاً بعامي 2018 و2019".

وفي وقت سابق قالت وسائل اعلام عبرية أن "حمـاس أطلقت خلال النصف ساعة الماضية صاروخين تجريبيين من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية