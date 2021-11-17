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قرداحي يعلق على وثيقة عن تلقيه تعويضات ضخمة من "MBC"

الخميس 18 نوفمبر 2021 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرداحي يعلق على وثيقة عن تلقيه تعويضات ضخمة من "MBC"



بيروت/سما/

نفى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعويضات ضخمة تلقاها مقابل نهاية خدمته في مجموعة MBC.


وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة تتضمن قيمة مكافأة ضخمة تتجاوز المليون دولار لنهاية خدمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي عندما كان يعمل بتقديم البرامج في مجموعة MBC.

وأعاد قرداحي نشر صورة الوثيقة المتداولة على حسابه في موقع "تويتر"، موضحا أن الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم الى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الأستاذ علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc. وقال: "إنه أسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة".


وأكد في تغريدته أن "هذه المذكرة لا أساس لها من الصحة لسببين أساسيين: أولا، الاستاذ علي جابر لم يكن يعمل في الـmbc على أيامي وعندما تركت المحطة. ثانيا، أنا لم أكن موظفا في الـmbc بل كنت أعمل وفقا لعقود مرتبطة بالبرامج التي أقدمها، منذ العام 2002. لذلك لا يحق لي بتعويضات نهاية الخدمة".

وأضاف "هذا الأسلوب إن دل على شيء فعلى سخافة وحقارة الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الشائعات التافهة".

#جورج قرداحي #mbc. #لبنان #السعودية

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