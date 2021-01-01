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مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة ويعربدون بين نابلس ورام الله

الخميس 18 نوفمبر 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة ويعربدون بين نابلس ورام الله



رام الله/سما/

رشق مستوطنون، مساء  الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنتي "شيلو" و"عيلي" المقامتين على أراضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله واللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية : أن عشرات المستوطنين احتشدوا بحماية من جنود الاحتلال على مقربة من مدخل ترمسعيا، وأعاقوا حركة المواطنين ورشقوا المركبات الفلسطينية المارة بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها.

كما أضافت المصادر، بقيام جيش وشرطة الاحتلال بإغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس عند مدخل اللبن الشرقية وتحويل حركة المركبات الفلسطينية إلى طريق فرعية "شارع القوربات".

#الاستيطان

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