مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة ويعربدون بين نابلس ورام الله

رام الله/سما/

رشق مستوطنون، مساء الأربعاء، مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنتي "شيلو" و"عيلي" المقامتين على أراضي بلدة ترمسعيا شمال رام الله واللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية : أن عشرات المستوطنين احتشدوا بحماية من جنود الاحتلال على مقربة من مدخل ترمسعيا، وأعاقوا حركة المواطنين ورشقوا المركبات الفلسطينية المارة بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها.

كما أضافت المصادر، بقيام جيش وشرطة الاحتلال بإغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس عند مدخل اللبن الشرقية وتحويل حركة المركبات الفلسطينية إلى طريق فرعية "شارع القوربات".