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استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الخميس 18 نوفمبر 2021 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال الاسرائيلي



غزة/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، استشهاد الأسير سامي عابد العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى في تصريح  أن الأسير الشهيد سامي العمور من دير البلح وسط قطاع غزة، وهو محكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008.

وكان نادي الأسير حذر بالأمس من تدهور خطير طرأ على الوضع الصحي للأسير سامي عابد العمور، ونقل على إثرها إلى مستشفى "سوروكا"، حيث خضع لعملية جراحية صعبة في القلب.

والأسير الشهيد سامي العمور من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008م.

ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

وباستشهاد الأسير سامي العمور يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيره إلى 227 شهيدًا.

#الاسير سامي العمر #سجون الاحتلال

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