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منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"

الخميس 18 نوفمبر 2021 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي قادم وتحذيرات من الحالة الجوية أيام" الجمعة والسبت والأحد"



رام الله/سما/

أوضح الراصد الجوي ليث العلامي طبيعة المنخفض الجوي الذي سيصل فلسطين خلال الأيام المقبلة.

وأشار العلامي إلى أن حالة جوية ماطرة ستؤثر على البلاد من الجمعة وحتى الأحد، يصاحبها طقس بارد، وأمطار على فترات في غالبية محافظات البلاد، تكون غزيرة ورعدية أحياناً.

و أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، عن أخر تحديث لحالة طقس فلسطين مساء اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 مؤكدة أن الاراضي الفلسطينية ستشهد منخفضًا جويًا خلال الأيام القادمة.

وقالت دائرة الأرصاد أن الطقس غدًا الخميس سيكون غائماً جزئياً و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الجمعة، فتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتتأثر البلاد السبت بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق ،الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر: تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر التزحلق على الطرقات وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة".

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