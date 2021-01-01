سُلطة الأراضي تُسلم لجنة الإعمار المصرية قطعتي أرض غرب غزة ومنطقة الزهراء

غزة /سما/

سلّمت سلطة الأراضي، اليوم الأربعاء، لجنة الإعمار المصرية مخططات أرض المعروفة باسم (أرض المحاربين القدامى) غرب منطقة أبراج الكرامة شمال قطاع غزة بمساحة حوالي 40 دونم ، وذلك بحضور المهندس عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة بسلطة الأراضي، ووفد من لجنة الإعمار المصري برئاسة الدكتور أحمد فاروق وبحضور وفد من وزارة الإسكان وذلك لإنشاء مشروع مدينة السادس من أكتوبر.



وخلال اليوم أيضاً تم تسليم مخططات القطعة الثانية وسط قطاع غزة بمنطقة الزهراء ، بحضور المهندس حسن السرحي مدير عام الإدارة العامة للأملاك الحكومة بسلطة الأراضي، وبحضور رئيس بلدية الزهراء ووفد من لجنة الإعمار المصرية لإنشاء مدينة سكنية بتمويل من الإخوة المصريين.



يُذكر أن سلطة الأراضي سلَمت مخططات قطعة أرض شمال قطاع غزة(منطقة الأمريكية)مطلع الشهر الحالي أيضاً لمشروع مدينة العاشر من رمضان للجنة الإعمار المصرية.

