لأول مرة بالقطاع.. استخدام عقار tpa والقسطرة الدماغية العاجلة لاستخراج وإذابة تخثر دموي دماغي

غزة /سما/

نجح الفريق الطبى برئاسة د. محمد حبيب رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبى من اذابة جلطة دماغية لمريضين فى الخمسينات من العمر بإستحدام عقار جديد tpa واجراء قسطرة دماغية عاجلة لهما لسحب واذابة التخثر المتبقي فى شرايين الدماغ.

وأوضح د.حبيب أن المريضين كانا يعانيان من جلطة دماغية حادة، أدت إلى عدم تمكنهما من الكلام الى جانب إصابتهما بالشلل في اليد والرجل ، لافتا الى أنه وبعد دقائق من العلاج و اجراء قسطرة الشرايين الدماغ تمكن المريضين من الحديث وتحريك الأطراف بشكل كامل.

ووجه د.حبيب شكره الخاص الى مستشفى المقاصد الخيرية لتبرعها بعلاج tpa الى مجمع الشفاء الطبي والى كافة الطواقم الطبية في المجمع والى كل من ساهم فى إنجاح هذا الإنجاز الذى عدّه لأول مرة يحدث فى قطاع غزة.