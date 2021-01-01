«الديمقراطية» تبارك عملية الطعن بالقدس وتعتبرها رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

غزة /سما/

باركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية الطعن في القدس المحتلة ، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين إحداها خطيرة.

وقالت الجبهة :" إن هذه العملية هي بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته ، وتبرهن من جديد على أن ثورة شعبنا الفلسطيني متواصلة، وتزداد توهجاً واشتعالاً ونوعية يوماً بعد يوم، وأن كل محاولات إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح.

وجددت الجبهة الديمقراطية تأكيدها على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل وأن المقاومة لن تتوقف حتى يرحل الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.