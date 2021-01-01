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"المعابر والحدود": منع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المعابر والحدود": منع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن



رام الله /سما/

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، منع إدخال زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت في بيان لها، إنه "على المسافرين الالتزام بتعليمات وزارة الزراعة وإدارة الجمارك على جسر الملك حسين في المملكة الأردنية الهاشمية، القاضية بعدم السماح لهم بتصدير مادة زيت الزيتون من خلال معبر الكرامة (جسر الملك حسين) ابتداءً من اليوم".

وحذرت إدارة المعابر والحدود المواطنين من إدخال مادة الزيت بحقائبهم حتى وإن كانت بكميات قليلة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تغيير يطرأ على هذه الإجراءات حال وصول أية معلومات جديدة.

#الإدارة العامة للمعابر والحدود #زيت الزيتون #الاردن #فلسطين #جسر الملك حسين

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