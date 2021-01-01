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الاحتلال يعتقل والدي وشقيق الشهيد أبو عصب

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل والدي وشقيق الشهيد أبو عصب



القدس المحتلة /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، والدي وشقيق الشهيد المقدسي الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاما) الذي أطلقت قوات الاحتلال عليه النار مساء اليوم في شارع الواد بالقدس المحتلة بحجة تنفيذه عملية طعن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الاحتلال ومخابراته اقتحمت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة وداهمت منزل المواطن إبراهيم أبو عصب واعتقلته وزوجته ونجله حسين (18 عاما).

وعقب الاقتحام، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمواطنين في البلدة، أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت تجاههم ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

#الشهيد ابو عصب #القدس المحتلة #بلدة العيسوية #اعتقال

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