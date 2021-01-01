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رئيس الوزراء والمبعوث الروسي يبحثان الدور الروسي في دفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء والمبعوث الروسي يبحثان الدور الروسي في دفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال



اوسلو /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع المبعوث الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المانحين (AHLC)  في أوسلو، الدور الروسي في دفع مسار سياسي لإنهاء الاحتلال.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقاء عقداه، في العاصمة النرويجية، عمق العلاقات الفلسطينية الروسية، ووقوف روسيا الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني تاريخيا، وضرورة الحفاظ على تنسيق مشترك باستمرار.

وقال اشتية: "نريد من الرباعية الدولية التي تشكل روسيا واحدة من أعمدتها الأربعة دفع مبادرة من أجل فتح مسار سياسي جدي، تنخرط فيه مختلف الاطراف، ينهي الاحتلال ويفضي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مع القدس عاصمة وعودة اللاجئين".

ودعا رئيس الوزراء إلى الضغط على اسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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