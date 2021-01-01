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اشتيه يؤكد انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي



اوسلو /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، ضرورة توظيف اجتماع المانحين من أجل دفع مسار سياسي جدي وحقيقي ينهي الاحتلال.

وأكد اشتية خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو على هامش اجتماع المانحين (AHLC)، انفتاح القيادة الفلسطينية على أي مبادرة لملء الفراغ السياسي الحالي على أرضية القانون الدولي والقرارات الأممية، مشددًا على أهمية وجود خطوات اقتصادية تساهم بتحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، لكنها يجب أن تكون ضمن إطار سياسي.

ودعا اشتية كوبمانز إلى تفعيل اللجنة الرباعية الدولية ودفع مبادرة سياسية عبرها تنخرط فيها الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة.

وأوضح: "ندعو اليوم المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين بالوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تدمير ممنهج له وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #المبعوث الاوروبي للسلام #القيادة الفلسطينية

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