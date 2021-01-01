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الجهاد الإسلامي تبارك العملية البطولية في القدس المحتلة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تبارك العملية البطولية في القدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، العملية البطولية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد في الضفة الغربية طارق عز الدين: "إننا نحيي الروح المقاتلة لشباب فلسطين الثائر، والذي سيبقى شوكة في حلق الاحتلال ولن ينعم المحتل بالراحة أو الأمن ما دام يجثم على صدورنا ويدمر بيوتنا ويهجر أهلنا المرابطين".

وأضاف عز الدين "دماء الشهيد البطل صدام بني عودة، تتحول إلى نور يضيء درب المجاهدين والسائرين نحو القدس، ويدب الرعب في قلوب المحتلين، ويشعل النار تحت أقدام الغاصبين".

وأشار إلى أن الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لن يثني أبطال شعبنا ورجاله الميامين عن الاستمرار في مقاومته بكل الطرق والوسائل، مؤكداً أن فلسطين ستبقى ولّادة الأبطال على درب الحرية والانتصار الحتمي ودحر الاحتلال عن كل فلسطين.

#الجهاد الإسلامي #عملية طعن #القدس المحتلة

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