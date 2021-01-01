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العدل العليا تبطل قرار إحالة معلمة للتقاعد على خلفية نشاطها النقابي

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
العدل العليا تبطل قرار إحالة معلمة للتقاعد على خلفية نشاطها النقابي



رام الله /سما/

قررت محكمة العدل العليا، اليوم، إبطال قرار من وزارة التربية والتعليم لإحالة معلمة للتقاعد، على خلفية نشاطها النقابي.

وقال المحامي غاندي أمين، إن المحكمة قررت قبول الطعن الذي تقدم به، ضد إحالة وزارة التربية والتعليم للمعلمة سحر أبو زينة للتقاعد التعسفي، بعد نشاطها النقابي للمطالبة بحقوق المعلمين.

العام الماضي، قررت التربية إحالة أبو زينة للتقاعد واعتبرت المعلمة أن القرار يأتي عقاباً لها على مواقفعا النقابية، وأعلنت أنها "ستقاتل وتخوض معركة رفض العقوبة".

وطالبت أبو زينة حينها "المسؤولين بضرورة أن يعطوا فرصة ومساحة لحرية التعبير عن الرأي في بلدنا الذي يعاني من الاحتلال، مشددة أنها كجزء من الكل الفلسطيني تعمل من أجل أن تعيش فلسطين بحرية وكرامة".

#محكمة العدل العليا #وزارة التربية والتعليم #سحر أبو زينة

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