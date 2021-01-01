لجان المقاومة تبارك عملية الطعن البطولية في البلدة القديمة

غزة /سما/

باركت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، عملية الطعن البطولية في البلدة القديمة في مدينة القدس وتعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو الصهيوني ومستوطنيه بحق أرضنا وابناء شعبنا .

وأكدت لجان المقاومة، أن عملية الطعن البطولية رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

وشددت على أن عمليات المقاومة بكافة اشكالها لن تتوقف، وواهم من يعتقد أن شعبنا يقبل الضيم ولا يرد الصاع صاعين، وأن مقاومة شعبنا ستتواصل و لن تهدأ حتى استرداد كافة حقوقنا المسلوبة".

وتوجهت في ختام بيانها، بالتحية الى "منفذ العملية "البطولية"وذويه" والذي خرج بأقل الإمكانيات، ليعلن أن لا أمان للصهاينة على أرضنا، وأن عليهم الرحيل والهروب من كل ارضنا " .