أردوغان: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

رام الله /سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في برقية بعثها الرئيس أردوغان لنظيره الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان "وثيقة الاستقلال".

ولفت أردوغان، إلى "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والتركي"، مؤكدا دعم أنقرة "لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال".

ووافق الإثنين الماضي، مرور 33 عاما على إصدار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "وثيقة الاستقلال" التي أعلن فيها "قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع.