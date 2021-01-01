بمشاركة 25 فنان وفنانة .. افتتاح المعرض التشكيلي “نبض القدس”

رام الله /سما/

بحضور عدد كبير من الجمهور والمهتمين بالثقافة والفنون والاعلاميين والصحفيين والفنانين افتتح معرض فني تشكيلي بعنوان (نبض القدس) لمجموعة فنانين تشكيليين مقدسيين. ضمن اطار الدائرة الفنية التابعة لنادي القدس والتي يشرف عليها عضو الادارة الفنان عبد الجليل الرازم .

وشارك في المعرض 25 فنانا وفنانة حيث تناولت الاعمال الفنية عدة قضايا ومواضيع مختلفة من التراث وفن العمارة ودور المرأة وقضايا اخرى مجتمعية , وبرزت في اللوحات اهمية القدس من الناحية التاريخية ومعالمها الدينية.

واشاد الفنان طالب الدويك بكلمته على دور مؤسسة نادي القدس التي تحتضن الفعاليات الثقافية والفنية وتقدم المساعدات وتفسح المجال امام الجيل الصاعد من الفنانين والفنانات لأخذ دورهم وابراز مواهبهم على الساحة الفنية التشكيلية في القدس .

وافاد الفنان عبد الجليل الرازم ان هذا المعرض سوف يجول عدة دول في العالم وأولها في اوكرانيا ومن ثم الى عدة دول عربية منها الاردن المحطة الثانية وبعدها الى دول عديدة في الوطن العربي والعالم.