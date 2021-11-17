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“التربية” وبيالارا تعلنان نتائج مسابقة أولمبياد التربية الإعلامية للمعلمين 2021

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” وبيالارا تعلنان نتائج مسابقة أولمبياد التربية الإعلامية للمعلمين 2021



رام الله /سما/

حازت المعلمة خلود المحتسب من مدرسة تيسير مرقة الأساسية للبنات الواقعة في البلدة القديمة في مديرية تربية الخليل على المرتبة الأولى عن الضفة الغربية في المرحلة النهائية من مسابقة أولمبياد التربية الإعلامية والمعلوماتية للمعلمين للعام 2021 التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا” بالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيلة الألمانية عن بُعد، إذ شملت المعلمين المشرفين على تنفيذ نشاطات التربية الإعلامية خلال العام الجاري في عدد من المدارس بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وحلت في المرتبة الأولى عن قطاع غزة المعلمة وفاء عابد من مدرسة العباس بن عبد المطلب من مديرية غرب غزة؛ وشارك المعلمون في التدريبات التي خضع لها الطلبة حول محاور مختلفة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، فيما حصلت المعلمة دعاء اشتية من مدرسة بنات بروقين الثانوية في مديرية سلفيت على المرتبة الثانية.

وجاء إعلان النتائج في احتفالية افتراضية “عن بُعد” اليوم الأربعاء، بمشاركة 12 معلم/ة تنافسوا على اللقب، بحضور المنسقين والمتابعين لبرنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية على مستوى التربية وبيالارا.

وأكدت “التربية” وبيالارا الحرص الكبير على إشراك المعلمين في مثل هذه الفضاءات المعرفية النوعية التي باتت تشكل فرصة لتعميق أثر التربية الإعلامية والمعلوماتية على مستوى المدارس، موجهتين التهاني لكافة المشاركين في هذا الأولمبياد والشكر لكل الطواقم التي أسهمت في إنجاح فعالياته.

#التربية والتعليم #مسابقة أولمبياد التربية الإعلامية للمعلمين 2021

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