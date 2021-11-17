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وزير المالية يعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع ممثلي المانحين

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية يعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع ممثلي المانحين



اوسلو /سما/

عقد وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات مع ممثلي الدول والجهات المانحة، وذلك على هامش اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

فقد التقى بشارة، بشكل منفصل، ممثلي: الولايات المتحدة، والنرويج، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لجنوب غرب آسيا “انسكوا”، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وممثلين عن الحكومة الإسرائيلية.

وقال بشارة، في بيان، إن اللقاءات تركزت على مناقشة المواضيع المالية والازمة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من اموال المقاصة، والتسرب الضريبي.

وكان بشارة قدم للمانحين، أمس الثلاثاء، عرضا شاملا حول وضع المالية العامة الفلسطينية، والإداء المالي هذا العام حتى نهاية تشرين الأول الماضي، كما اطلع ممثلي الدول والجهات المشاركة على تقريرين للبنك الدولي والمنسق الخاص للأمم المتحدة، حول الاقتصاد الفلسطيني، أكدا أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة تعود بشكل أساسي للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة الفلسطينية.

#وزارة المالية #شكري بشارة

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