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مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين بحادث سير وقع جنوب طولكرم

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين بحادث سير وقع جنوب طولكرم



طولكرم /سما/

لقي مواطن مصرعه مساء اليوم ، وأصيب 10 آخرين، جراء حادث سير وقع بين بلدة سفارين وشوفة جنوب طولكرم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنًا يبلغ من العمر 49 عامًا من دير الحطب شرق نابلس وصل متوفيًا لمستشفى رفيديا بالمدينة إثر حادث سير وقع بين مركبتين فلسطينية وحافلة تحمل لوحة تسجيل صفراء على طريق شوفة سفارين جنوب طولكرم، فيما أصيب 10 آخرين ، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة نُقلا على أثرها إلى مستشفيات الداخل لتلقي العلاج.

وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق  وإبلاغ النيابة العامة للوقوف على  ملابسات الحادث.

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