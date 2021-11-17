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القدس: استشهاد فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في البلدة القديمة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: استشهاد فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في البلدة القديمة



القدس المحتلة /سما/

أفادت قناة كان الاسرائيلية، مساء اليوم، باستشهاد شاب فلسطيني جراء اطلاق النار عليه من قبل الشرطة الاسرائيلية ، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية طعن أصاب خلالها إسرائيليين اثنين.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة القدس، وأعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن "عملية الطـعن لعناصر شرطة حرس الحدود بالقدس وقعت قرب مقر جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تستولي على منازل الفلسطينيين"

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجريحين في عملية الطعن بالقدس من عناصر حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية أحدهما أصيب في ساقه ورأسه والآخر أصيب في رأسه وهما في حالة وعي.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها تقلت بلاغا عن إصابة شابين في حادث طعن في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت أن طواقمها "قدمت الرعاية الطبية ونقلت إلى مستشفى ‘هداسا هار هتسوفيم‘ شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في حالة "متوسطة"، وشابا يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا في حالة طفيفة".

وتابعت الطواقم الطبية الإسرائيلية: "تم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن".

وذكر مركز معلومات وادي حلوة - القدس، أن "قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب في شارع الواد في القدس القديمة".

فيما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية حول أنباء استشهاد منفذ عملية الطعن

#عملية طعن #القدس المحتلة #اصابات #قوات الاحتلال

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