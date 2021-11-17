الحكومة الفلسطينية تنفي "أنباء اسرائيلية" حول نيتها وقف تحويل رواتب الأسرى في السجون

رام الله /سما/

نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم، صحة الانباء المتداولة حول نية السلطة وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.



وقال ملحم في تصريح صحفي: "السلطة لم ولن تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وهي التزامات وطنية، ما دام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والقيادة الفلسطينية، جددوا التأكيد عليها".

وفي وقت سابق، زعم عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وادعى فريج في حديث لإذاعة كان العبرية، “إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب”.

وبشأن الاستيطان، قال فريج وهو وزير عن حزب ميرتس اليساري، “إن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ خطوات تجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين في المستقبل”.

وأضاف “سياسة الحكومة الحالية ليست ضم أجزاء من الضفة الغربية بل خلق علاقة ثقة تسمح بتحسين الوضع”.

ويتواجد فريج في مؤتمر المانحين الذي يعقد في أوسلو حيث سيمثل إسرائيل إلى جانب ممثل عن مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية.