منظمة تطوع وأكاديمية المدربين تخرجان 200 مشارك من ملتحقي دورات قيادية وريادية في طولكرم

طولكرم /سما/

خرجت منظة تطوع وأكاديمية المدربين العرب، عددا من دورات القيادة الشابة والريادية في محافظة طولكرم بحضور الاستاذ يوسف حاج قاسم رئيس مجلس ادارة أكاديمية المدربين العرب للتنمية الدولية، والاستاذ ايمن استيتية ممثلا عن رئيس منظمة تطوع والمدير التنفيذي للمنظمة، والاغاثة الزراعية والكوادر الشبابية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والطواقم الاعلامية.

ونقل استيتية تحيات رئيس ومؤسس منظمة تطوع الدكتورعبد الله كميل، ومباركته للخريجين المشاركين بالدورات التدريبية، ودعمه الكامل للمبادرات والطاقات الإبداعية من الشباب، والذين هم العمود الأساس في بناء الوطن، وصولاً لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مؤكداَ على جهود منظمة تطوع ممثلةً بالدكتور كميل، وأكاديمية المدربين العرب من خلال تنظيم هذه الدورات والتي يمكن أن تكون بارقة أمل للتقليل من نسب البطالة المرتفعة، علاوة على المساهمة بتوفير فرص عمل.

وأشاد استيتية بدور أكاديمية المدربين العرب، والشراكة لإنجاز هذه التدريبات، مؤكداً على أن منظمة تطوع نفذت العديد من الأنشطة والدورات والتدريبات التي تعتمد على برامج تقوم على العمل الخيري والتطوعي، مع تنفيذ العديد من الدورات والتدريبات، ومنها تخريج فوج من المشاركين بهذا الحفل، منوها الى أن منظمة تطوع، ستقوم بتنظيم العديد من الدورات الأخرى على مستوى باقي المحافظات، مستعرضاَ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها منذ انطلاقها .

ومن جانبه ثمن رئيس مجلس ادارة اكاديمية المدربين العرب يوسف قاسم الانشطة والفعاليات الخيرية التطوعية التي تقوم بها منظمة تطوع ممثلة بالدكتور عبد الله كميل، مؤكدا على تقديم كل ما يلزم لمثل هذه المشاركات.

وتخلل حفل التخريج عدد من الكلمات الشبابية التي تطرقت لمواضيع تهم الشباب وصقل شخصية الشباب وتقديم التأهيل عبر الدورات المتنوعة؛ وفي نهاية الحفل تم تسليم الشهادات لخريجي الدورات التدريبية، وفي نهاية الحفل تم تكريم منظمة تطوع والمدربين وعدد من الاعلاميين.

ويشار الى أن منظمة تطوع قامت بعقد عدة دورات مهنية وحرفية خاصة بالمرأة والتي تهدف لإشراكها في مختلف المجالات والتي بدورها تساهم في توفير فرص عمل والحد من الفقر في المجتمع الفلسطيني.