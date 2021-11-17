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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة، إن السفر غدا سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة وحتى الرقم (50) من الحافلة السابعة من كشف المسافرين رقم (2021/38)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/5).

ودعت المسافرين للتواجد تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين اضغط هنا 

للإطلاع على كشف الجوازات المصرية اضغط هنا 

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #وزارة الداخلية #الية السفر #معبر رفح #قطاع غزة #مصر

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