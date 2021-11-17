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الاحتلال يهدم بركسيين بالعيسوية ويفكك مسكنين و5 منشآت بالزعيم ويوقف البناء بمنطقة ابوسود

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم بركسيين بالعيسوية ويفكك مسكنين و5 منشآت بالزعيم ويوقف البناء بمنطقة ابوسود



القدس المحتلة /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم بركسين زراعيين في أراضي بلدة العيسوية بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال علقت إخطاري هدم على البركسين في الأراضي الشرقية من العيسوية، واللذين يعودان للمواطنين نصر عبيد، وأحمد عبد النبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتزامن مع ذلك فككت مسكنين و5 منشآت زراعية (بركسات أغنام)، قرب بلدة الزعيم المجاورة، واستولت عليها.

من جهة اخرى أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء وكل أشكال العمل في منطقة أبو سود ببلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اقتحم منطقة “أبو سود”، وسلمت المواطن محمود علي سليم موسى إخطارا بمنع البناء أو إحداث أي تغيير في المنطقة البالغة مساحتها 100 دونم.

يشار الى أن منطقة “أبو سود” تتعرض منذ سنوات الى هجمة استيطانية، ويمنع فيها البناء، وتخللها هدم منزل المواطن علي سليم موسى 8 مرات، إضافة الى منازل أخرى.

#سلطات الاحتلال #اخطار هدم #أراضي بلدة العيسوية

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