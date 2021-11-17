  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا



عمان /سما/

رفض مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، وصف الوضع الوبائي لفيروس كورونا بـ"الصعب"، مستبعدا التوجه نحو الإغلاق.

وقال أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي: "لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب، بالرغم من الزيادة في عدد الإصابات، فارتفاع عدد الإصابات موجود في جميع دول العالم".

واستشهد البلبيسي، في حديث تلفزيوني، بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات (الإصابات) بنسبة 10 بالمائة، وارتفاع عدد الوفيات بحوالي 5 بالمائة.

وأكد وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، وقال: "وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة، والأسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك".

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ في إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

#الصحة الأردنية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

منخفض جوي قادم ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

الدولار يواصل انخفاضه امام الشيكل

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

من هو الحسيني الذي جنّسته السعودية؟ أدين بالتخابر مع الاحتلال

وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون

دعوة إسرائيلية لمساعدة السيسي.. "أنقذنا من مرسي"

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تنفي "أنباء اسرائيلية" حول نيتها وقف تحويل رواتب الأسرى في السجون

قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

بشارة يتحدث عن الوضع المالي للسلطة: بروتوكول باريس لم يعد قابل للتطبيق وبحاجة ماسة للتعديل

2021-11-17_07-48-50_819472

مؤرخ عسكري إسرائيلي يتوقّع نهاية الكيان قريبًا: “الصراع ضد الفلسطينيين خاسر وسيُخفي إسرائيل نهائيًا

الصحة : 3 وفيات و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية