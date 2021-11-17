الف دولار في الثانية.. أرباح شركتي فايزر ومودرنا من بيع لقاحات كورونا

القدس المحتلة /سما/

ساهمت حملة التطعيم العالمية ضد كورونا ، في تسمين ثروة شركات الأدوية فايزر و ومودرنا.

وأظهرت البيانات التي نشرت أمس (الثلاثاء) في وسائل الإعلام الألمانية "دويتشه فيله" لأول مرة المكاسب الاقتصادية التي جنتها عمالقة اللقاحات في جيوبهم.

وفقًا للبيانات ، يحقق المصنعون 1000 دولار في كل ثانية. اي 93.5 مليون دولار في اليوم قبل الضرائب.

واستندت الدراسة إلى التقارير التي تلقتها من مصنعي الأدوية أنفسهم.

كما يصاحب الإنجازات الصحية والاقتصادية للقاح انتقادات لاذعة للوضع في الدول الفقيرة: فبينما تتمتع الدول الغنية بشبكة أمان واسعة من اللقاحات ، يتم تلقيح حوالي 2٪ فقط من الدول الفقيرة والضعيفة في هذه المرحلة.