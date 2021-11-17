مناورات جديدة للجيش الإسرائيلي في الجليل وجنين

القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ لليوم الثني على التوالي مناورات عسكرية في جنين بالضفة الغربية ومنطقة الجليل الأسفل.



ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نفذ الجيش لليوم الثاني على التوالي مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد قضاء جنين، كما تم الشروع بتمرين عسكري واسع في منطقة الجليل الأسفل.



وبحسب البيان تم الشروع بتمرين على الجبهة الشمالية، بمشاركة قوات احتياط من مختلف الوحدات العسكرية، وذلك كجزء من شهر "رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية".



وتشهد منطقة الجليل الأسفل حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة.