  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مناورات جديدة للجيش الإسرائيلي في الجليل وجنين

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات جديدة للجيش الإسرائيلي في الجليل وجنين



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ لليوم الثني على التوالي مناورات عسكرية في جنين بالضفة الغربية ومنطقة الجليل الأسفل.
 
ووفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نفذ الجيش لليوم الثاني على التوالي مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد قضاء جنين، كما تم الشروع بتمرين عسكري واسع في منطقة الجليل الأسفل.
 
وبحسب البيان تم الشروع بتمرين على الجبهة الشمالية، بمشاركة قوات احتياط من مختلف الوحدات العسكرية، وذلك كجزء من شهر "رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية".
 
وتشهد منطقة الجليل الأسفل حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة.

#الجيش الإسرائيلي #مناورات عسكرية #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

منخفض جوي قادم ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

الدولار يواصل انخفاضه امام الشيكل

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

من هو الحسيني الذي جنّسته السعودية؟ أدين بالتخابر مع الاحتلال

وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون

دعوة إسرائيلية لمساعدة السيسي.. "أنقذنا من مرسي"

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية تنفي "أنباء اسرائيلية" حول نيتها وقف تحويل رواتب الأسرى في السجون

قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

بشارة يتحدث عن الوضع المالي للسلطة: بروتوكول باريس لم يعد قابل للتطبيق وبحاجة ماسة للتعديل

2021-11-17_07-48-50_819472

مؤرخ عسكري إسرائيلي يتوقّع نهاية الكيان قريبًا: “الصراع ضد الفلسطينيين خاسر وسيُخفي إسرائيل نهائيًا

الصحة : 3 وفيات و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية