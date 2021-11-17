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بينيت يهاتف عائلة الزوجين المعتقلين في تركيا

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يهاتف عائلة الزوجين المعتقلين في تركيا



القدس المحتلة /سما/

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتف عائلة الزوجين المعتقلين منذ أيام في تركيا.
 
ووفقاً للإذاعة العبرية، تحدث بينيت مرة أخرى مع عائلة الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في تركيا، وأطلعهم على آخر المستجدات بشأن الجهود المبذولة بهدف حل القضية في أقرب وقت ممكن.
 
وكانت السلطات التركية اعتقلت زوجين إسرائيليين قبل أيام بتهمة تصويرهما لمنزل الرئيس التركي أردوغان ووضع علامة عليه، فيما اعتبره القضاء التركي مخالفة أمنية ومدد احتجازهما لـ20 يومياً على ذمة التحقيق.

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