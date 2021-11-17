السلطات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات للقرى العربية

القدس المحتلة /سما/

شنت السلطات الإسرائيلية حملة مداهمات لقرى وبلدات عربية داخل إسرائيل بحجة البحث عن أسلحة ومعدات محظورة.



ووفقاً لبين الشرطة الإسرائيلية، تم صباح اليوم الأربعاء القبض على 178 شخصًا، فيما أجريت 196 عملية تفتيش في مجتمعات مختلفة خلال حملة "المسار الآمن".



وجاءت حملة " المسار الآمن" بحجة معالجة واستئصال الجريمة في المجتمع العربي، بالاشتراك مع جميع السلطات المختلفة من أجل تعزيز سلطة القانون وزيادة شعور المواطن بالأمن.



وتم خلال الحملة حجز عشرات الممتلكات، وتقديم 18 لائحة اتهام و فتح 23 ملف عنف وتنفيذ 16 عملية هدم لمنشآت غير قانونية.