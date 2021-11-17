الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بالضغط لإقامة حكومة سودانية

القدس المحتلة /سما/

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالتدخل لدى قادة الانقلاب العسكري في السودان، من أجل إنهاء أزمة الانقلاب والدفع نحو إعادة تشكيل الحكومة بشراكة مع المدنيين، فيما لوحت واشنطن بقطع المساعدات عن الخرطوم.



وذكرت القناة العبرية، أن هذا الطلب جاء خلال المحادثات التي جرت، أمس الثلاثاء، بين سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور البلاد، ووزير الجيش بيني غانتس، حيث دعت إسرائيل إلى التدخل في الأزمة التي نشأت في السودان.



وهذا هو الطلب الأميركي الثاني من إسرائيل للتدخل لدى قادة الانقلاب العسكري بالخرطوم، حيث سبق أن نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أيضا رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين.



ووفقًا للقناة العبرية، فإن الولايات المتحدة، تنظر إلى إسرائيل على أنها لديها القدرة على التأثير على ما يحدث في السودان، علما أن طاقم من الموساد زار الخرطوم قبل وبعد الانقلاب العسكري، وأجرى محادثات مع زعيم الانقلاب العسكري، اللواء عبد الفتاح البرهان.



وقبل شهر بدأ الانقلاب العسكري في السودان، واعتقلت خلاله قوات الجيش السوداني كافة أعضاء مجلس السيادة المدنيين.