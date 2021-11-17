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أكبر مشروع تعاون إقليمي.. الكشف عن اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن والامارات

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر مشروع تعاون إقليمي.. الكشف عن اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن والامارات



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع واللا العبري مساء اليوم الأربعاء النقاب عن اتفاق جديد بين إسرائيل والأردن والإمارات في مجال المياه والكهرباء.
 
ووفقاً للموقع العبري، ستوقع الإمارات والأردن وإسرائيل اتفاقاً، يوم الاثنين المقبل، لإقامة منشأة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.
 
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "الإمارات ستتولى تمويل المشروع بهدف توفير الطاقة بشكل أساسي لإسرائيل، التي ستبني وفقا للاتفاق محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن".
 
ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق في دبي من قبل وزير المياه الأردني، محمد النجار ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الطاقة الإسرائيلي، كارين إلهرار، بحضور السفير الأمريكي للمناخ في إدارة بايدن، جون كيري.
 
وقال الموقع إن هذا هو أكبر مشروع تعاون إقليمي فريد بين إسرائيل والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام.

#الاردن #اسرائيل #الامارات #مشاريع #منشأة ضخمة للطاقة الشمسية #الصحراء الأردنية

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