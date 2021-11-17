قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

رام الله /سما/

أكد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، اليوم، أنه لا أخبار جديدة حول موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بالخاصة بالأسر المدرجة على نظام الحماية الاجتماعية ولكن هناك مساعي من قبل وزير التنمية نتمنى أن تتكلل بالنجاح.

وأوضح المدهون في تصريحات لاذاعة زمن المحلية، أن وزارته ستعمل خلال أيام قليلة على تقديم مساعدات للأسر المُدرجة على برنامج التحويلات النقدية وفق ما توفر لدينا كوزارة تنمية وبالتعاون مع شركائنا الدوليين والمحليين

ونوه الى أنه سيتم توزيع قسائم شرائية يوم الأحد لـ 4000 أسرة قيمة كل قسيمة واحدة 220 شيكل وسنستمر في تقديم خدماتنا لـ 12000 أسرة، كل أسرة بمبلغ 700 شيكل ولمرة واحدة

وبين أن 517 أسرة ستستفيد بمساعدات قيمتها 1150 شيكل لمدة تتراوح خمسة شهور

وكشف المدهون أن وزارته وقعت اليوم على منح طلابية لعدد لا باس به سيستفيد من ذلك طلبة في جامعات الأزهر والإسلامية والأقصى وتحديداً 14 منحة جامعة قيمة المنحة 930$

ولفت الى أن وزارة التنمية مستمرة لتقديم الخدمات الأخرى برامج الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة.. إلخ

وأشار الى أنه يتم اختيار الأسماء من برنامج الحماية الاجتماعية حيث نميز بين الأسر التي تقودها امرأة والأسر كبيرة العدد، والأسر التي لديها حالات أمراض مزمنة، والأسرى التي تضررت جراء العدوان والأسر التي لديها حالات ذوي إعاقة والأهم أن تكون مسجلة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية