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أبو حسنة: تبرعات مؤتمر بروكسل غير كافية لتأمين رواتب شهر نوفمبر الجاري

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: تبرعات مؤتمر بروكسل غير كافية لتأمين رواتب شهر نوفمبر الجاري



غزة /سما/

أوضح المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة ، اليوم، إن مؤتمر المانحين كان خطوة هامة ومتقدمة في سبيل الحصول على تمويل مستدام ومتعدد السنوات بالنسبة لأونروا

ونوه في حديث لاذاعة زمن المحلية، الى أن التطور الأهم هو أن هناك ثماني دول أعلنت تبرعها بقيمة 614 مليون دولار لميزانية أونروا في فترة بين من سنتين حتى خمس سنوات وهذا تطور دراماتيكي

وبين أنه من خلال نتائج المؤتمر تم التأكد من ضمان وجود 40 % من ميزانية أونروا للعام المقبل

وقال إن الاونروا حصلت على 38 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار وهو عجز شهري نوفمبر وديسمبر وسنبذل جهوداً كبرى مع الدول المانحة وعديد الأطراف لتغطية ما تبقى من العجز

ولفت الى أنه وبالرغم من التبرع بمبلغ 38 مليون دولار لميزانية شهري نوفمبر وديسمبر الا أنه حتى الآن لم يتم تأمين رواتب شهر نوفمبر الجاري
 

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #رواتب الموظفين #موظفي الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين

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