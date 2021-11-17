وفد من المعاهد الأزهرية برئاسة أ.د. علي النجار في زيارة خاصة لتلفزيون فلسطين

غزة /سما/

زار وفد من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين برئاسة أ.علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية ،الأستاذ رأفت القدرة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتفلزيون في المحافظات الجنوبية في مكتبه اليوم الأربعاء الموافق 17/11/2021م ، بمقر الإذاعة والتلفزيون بغزة.

وضم الوفد أ.رفيق أبوجراد المدير الإداري، وأ.وليد الخطيب مدير الإشراف التربوي، وأ. عبدالله الهباش مسؤول العلاقات العامة والإعلام، وأ.محمد الزق مدير معهد غزة الديني، وحضر اللقاء الأخت الفاضلة عُلا كساب نائب مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، والدكتور صالح الشافعي مدير الأخبار، والأستاذ علام حمادة المسؤول المالي، والأستاذ عبدالرحيم الدالي المدير الإداري للهيئة.

ورحب، القدرة بـ أ.د.النجار والوفد المرافق، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى به المعاهد الأزهرية ودورها في تخريج أجيال مثقفة علمياً وتحمل تعاليم الدين الإسلامي الوسطي، مشيداً بالجهود التي يبذلها أ.د. علي النجار للارتقاء بالمعاهد الأزهرية وبالمستوى التعليمي للطلبة، والنقلة النوعية التي حققتها المعاهد الأزهرية في نتائج الثانوية الأزهرية العام الماضي.

وبدوره تقدم أ.د. النجار بالشكر والتقدير، من رأفت القدرة و عُلا كساب ولجميع العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، لما يقدمونه من دعم للمعاهد الأزهرية وتغطية لنشاطاتها، و لما يبذلونه من جهد لتقديم برامج إعلامية متميزة وبكفاءة عالية تتسم بطابع الحداثة والتطور.