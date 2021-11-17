  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة



وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما زعموا أنه سند قانوني صادر من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يكشف حجم العقارات التي يمتلكها.
 

ووفقا للسند المتداول فإن “قرداحي” أوكل أحد المحامين لبيع جميع عقاراته في لبنان وتحويل أمواله للخارج.

كما أظهر السند المزعوم، أن جورج قرداحي يمتلك 419 عقارًا، تقدر قيمتها بملايين الدولارات. مع الإشارة إلى طلبه بإيداع قيمة تلك العقارات في بنك كانتون زيورخ بسويسرا.

وفي محاولة لتأكيد هذه المزاعم، تداول ناشطون مقطع فيديو قديم لـ”جورج قرداحي” خلال استضافته في أحد البرامج يقر فيه بامتلاكه العديد من العقارات.

200 مليون دولار

وخلال الحوار، سألته المذيعة عن قيمة الأراضي التي يمتلكها. ليرد بأنه اشترى عددا من الأراضي في لبنان، وأنه كلما توفر لديه مبلغا من المال يقوم بشراء أراض، كاشفا أن قيمة هذه الأراضي 200 مليون دولار.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد أشعل عاصفة ضدّه عقب تصريحاته عبر برنامج (برلمان شعب)، عن السعودية وحرب اليمن وجماعة الحوثي .

قرداحي والسعودية

كما اعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا. وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف.”

وعلى إثر هذه التصريحات، أعلنت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطرد السفير اللبناني لديها، ووقف جميع الواردات اللبنانية إليها، مما سيتسبب بحسب خبراء اقتصاديين في خسائر سنوية تصل الى 92 مليون دولار.

كما لحقتها البحرين التي طلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

ولاحقا، انضمت الكويت إلى السعودية والبحرين، متخذة قراراً بطلب مغادرة القائم بالأعمال اللبناني واستدعاء السفير من بيروت للتشاور. لتعلن بعدها الإمارات أنها قررت سحب دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

"قد يقود لانفراجة": مصر وإسرائيل تبحثان مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

منخفض جوي قادم ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

لقاءات قريبة مع حركتي حماس والجهاد: فتح والشعبية تواصلان التحضير للقاء ثنائي يمهد لمصالحة شاملة

الدولار يواصل انخفاضه امام الشيكل

من هو الحسيني الذي جنّسته السعودية؟ أدين بالتخابر مع الاحتلال

مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

دعوة إسرائيلية لمساعدة السيسي.. "أنقذنا من مرسي"

الأخبار الرئيسية

2021-11-17_07-48-50_819472

مؤرخ عسكري إسرائيلي يتوقّع نهاية الكيان قريبًا: “الصراع ضد الفلسطينيين خاسر وسيُخفي إسرائيل نهائيًا

الصحة : 3 وفيات و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قيادي في حماس : الحركة تستنفر مؤخراً كل قواتها العسكرية والاستخباراتية لهذا السبب ..

وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون

الجهاد الإسلامي : قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً

الاتصالات الفلسطينية