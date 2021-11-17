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انطلاق بطولة الطاولة لذوي الإعاقة في غزة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق بطولة الطاولة لذوي الإعاقة في غزة



غزة / سما /

أعلنت اللجنة البارالمبية الفلسطينية, عن انطلاق منافسات دوري كرة الطاولة لذوي الإعاقة, على صالة الشهيد "حسن سلامة" بالنصيرات في المنطقة الوسطى.

ويشارك في الدوري, الذي تشرف عليه البارالمبية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, 8 أندية تضم أكثر من 40 لاعبا.

وجرت في اليوم الافتتاحي لدوري الطاولة لذوي الإعاقة 5 مباريات, جاءت نتائجها على الشكل التالي:

- جمعية الهلال الأحمر – جمعية دير البلح (2-0).

- السلام – المجمع الإسلامي (2-0).

- شباب كندا – الجزيرة (2-1).

- جمعية الهلال الأحمر – المجمع الإسلامي (2-0).

- شباب كندا – الصداقة (2-0).

أدار اللقاءات الحكام الدوليون علاء البابا, وعماد بدوان, وكمال الغول, وعيسى العروقي.

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