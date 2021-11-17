منتخب الشباب يصل العراق استعدادا لغرب آسيا

بغداد / سما /

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب إلى مدينة "البصرة" العراق, استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2021.

ومن المقرر أن تجري البطولة في العراق خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل.

ويلعب "الفدائي" الشاب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق "المستضيف"، واليمن، والكويت، والبحرين.

ويفتتح منتخبنا, الذي يديره فنيا حسام يونس, مبارياته في البطولة, بملاقاة نظيره البحريني يوم السبت القادم على ستاد "البصرة" الدولي.

يشار إلى أن المنتخب خاض معسكرا تدريبيا في الأردن خلال الفترة الأخيرة, واجه خلاله منتخب الشباب الأردني "مرتين", وفريق الوحدات.