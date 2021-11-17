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التنمية الاجتماعية في غزة تتحدث عن آلية المنحة القطرية الجديدة

الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية في غزة تتحدث عن آلية المنحة القطرية الجديدة



غزة/ سما /

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د. عزيزة الكحلوت، اليوم الأربعاء، إن آلية صرف المنحة القطرية اختلفت بعد تحمل الأمم المتحدة عملية الصرف، مبينة أن التنمية كانت الجهة الرسمية في وضع الآليات والمعايير للاستفادة من صرف المنحة منذ بدايتها.

وأضافت الكحلوت في حديثها لإذاعة "صوت الأقصى"، إنه بعد دخول ملف المنحة للمعترك السياسي انتهت الأمور بصرف المنحة عن طريق الأمم المتحدة واللجنة القطرية ووزارة التنمية التي تشرف على تحديث الرابط والبحث عن المستفيدين، مشيرة إلى أنه لم يتم إضافة أسماء جديدة ويوجد 46 ألف اسم على قوائم الانتظار.

وتابعت: "كل من لديه إشكالية في الرابط ولم يستفد في آخر مرتين بإمكانه مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية وقسم الشكاوى وسنساعدهم بإذن الله".

وأكملت: "نحن نقدر وضع الناس التي لم تتلقَ شيكات الشؤون حتى اللحظة ونحن جهة تنفيذية مهمتنا البحث الاجتماعي ورفع الأسماء لوزارة المالية برام الله".

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